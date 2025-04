Manca un rigore al Lecce, Giampaolo si rivolge allo studio di Dazn: “Dite la verità in maniera onesta”

C’è un grave errore arbitrale in Juventus-Lecce, nel corso del primo tempo, con il risultato in bilico tra le due squadre c’è un fallo da ultimo uomo di Veiga, difensore bianconero, su Kristovic lanciato a rete. Il bomber del Lecce è stato visibilmente strattonato, ci sarebbe dovuto essere rigore e probabilmente anche rosso per fallo da ultimo uomo e chiara occasione da gol. Il tecnico dei pugliesi, Marco Giampaolo, ne ha parlato a Dazn, queste le sue parole:

“Alla fine del primo tempo ho sostituito Kristovic perchè ers molto nervoso per un fallo fischiatogli contro, ma c’erano gli estremi per un calcio di rigore o di punizione con cartellino. L’ho visto molto nervoso, non volevo che quel nervosismo sfociasse in qualcosa di diverso e l’ho sostituito. Questo è un fallo clamoroso: Krstovic corre dietro e il difensore lo strattona, dai…non ci sono dubbi grossi” Poi il tecnico si rivolge allo studio di Dazn: “Voglio sapere le vostre letture oneste eh, in maniera onesta come sono stato io…”

Sorride Parolo che è in collegamento e risponde: “Anche in telecronaca ho detto che la fisicità di Kristovic stava dando problemi a Veiga e gli stava dando dei problemi, è un fallo molto al limite…”

Queste le parole di Giampaolo a Sky Sport: “Abbiamo subito gol dopo un minuto, è saltato il piano A che era quello di pressare alto per tenere la Juve lontana dalla nostra area. Ce la siamo complicata subito, abbiamo rimesso le cose a posto tra i due tempi restando più compatti. Siamo stati bravi, ci sono un paio di cose su cui recriminare, al netto del fatto che la Juventus è una squadra forte. E mi riferisco ad alcune decisioni arbitrali”.

Perché Krstovic è stato sostituito all’intervallo?

“L’ho visto molto nervoso, nel primo tempo gli hanno fischiato un fallo a sfavore ma c’era un fallo evidente di Veiga su di lui. Per questo ho deciso di sostituirlo”.

Col Como sarà una partita fondamentale?

“Assolutamente sì, non ci giriamo intorno. Per noi sarà una partita fondamentale”.

Il problema del gol?

“La partita è stata difficilissima, ma la squadra non è affondata restando attaccata alle piccole cose e alla fine è mancato poco per trovare il pareggio. Siamo stati penalizzati nelle piccole cose”.

Difesa a 3 riproponibile?

“La Juventus ha cambiato modo di giocare, ha tanti giocatori bravi negli spazi e dovevamo coprire meglio il campo. Era già deciso dall’inizio della settimana che avremmo giocato così. Oggi le partite sono tutte diverse, è una soluzione che possiamo riproporre in alcune situazioni. L’aspetto più importante è stato questo: non era facile, invece i ragazzi sono stati bravi a rimanere lì”.