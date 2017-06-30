Sport Mediaset: Ferrero e Giampaolo vogliono Ilicic per portare la Sampdoria in Europa

Il trequartista sloveno ha già manifestato il suo gradimento per i blucerchiati, la trattativa potrebbe concludersi a breve

L'edizione odierna di Sport Mediaset fa chiarezza sulla situazione di Josip Ilicic, ormai in uscita dalla Fiorentina e più volte accostato alla Sampdoria. Il trequartista sloveno, infatti, piace molto sia al presidente Massimo Ferrero che all'allenatore Marco Giampaolo. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe già espresso la sua volontà di trasferirsi a Genova e di inseguire un piazzamento europeo con la maglia blucerchiata.