Da Genova: Corvino ha comunicato a Saponara la voglia di cederlo, per lui si fa avanti la Sampdoria

Come riportato dai colleghi di Sampnews24.com, il buon rapporto che lega Riccardo Saponara e Marco Giampaolo visti i trascorsi ad Empoli, potrebbero essere un buon motivo per vedere "Ricky" in blucerc...

Come riportato dai colleghi di Sampnews24.com, il buon rapporto che lega Riccardo Saponara e Marco Giampaolo visti i trascorsi ad Empoli, potrebbero essere un buon motivo per vedere "Ricky" in blucerchiato. Il giocatore classe '91 è arrivato a Firenze per una cifra complessiva di 9 milioni di euro e gli stessi soldi dovranno essere versati nelle casse viola per strapparlo in prestito con diritto di riscatto. Corvino avrebbe già comunicato al calciatore la voglia di cederlo, seguiranno dunque sviluppi.