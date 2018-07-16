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Da Genova: Corvino ha comunicato a Saponara la voglia di cederlo, per lui si fa avanti la Sampdoria

Come riportato dai colleghi di Sampnews24.com, il buon rapporto che lega Riccardo Saponara e Marco Giampaolo visti i trascorsi ad Empoli, potrebbero essere un buon motivo per vedere "Ricky" in blucerc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 15:29
Da Genova: Corvino ha comunicato a Saponara la voglia di cederlo, per lui si fa avanti la Sampdoria - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
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Come riportato dai colleghi di Sampnews24.com, il buon rapporto che lega Riccardo Saponara Marco Giampaolo visti i trascorsi ad Empoli, potrebbero essere un buon motivo per vedere "Ricky" in blucerchiato. Il giocatore classe '91 è arrivato a Firenze per una cifra complessiva di 9 milioni di euro e gli stessi soldi dovranno essere versati nelle casse viola per strapparlo in prestito con diritto di riscatto. Corvino avrebbe già comunicato al calciatore la voglia di cederlo, seguiranno dunque sviluppi.

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