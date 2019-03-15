Gazzetta, duello De Zerbi-Giampaolo per la panchina viola. Ecco l'ordine dei Della Valle a Pioli

Nel pianeta-Fiorentina, è partito il toto-allenatore. Tra i candidati c’è anche Maran, oggi tecnico del Cagliari. Per il momento in pole per l’eventuale sostituzione di Pioli ci sono però Giampaolo e...

Nel pianeta-Fiorentina, è partito il toto-allenatore. Tra i candidati c’è anche Maran, oggi tecnico del Cagliari. Per il momento in pole per l’eventuale sostituzione di Pioli ci sono però Giampaolo e De Zerbi. Un vecchio obiettivo e un giovane rampante. Ma la società non si muoverà prima del finale di stagione.

L’assalto alla Coppa Italia va vissuto senza distrazioni di nessun genere. Quello dei Della Valle non era un suggerimento ma un ordine. Le ultime parole di Pioli sono sul Cagliari: «Soprattutto in casa sono difficili da superare. Giocano un calcio molto diretto e fisico»

La Gazzetta dello Sport