Giampaolo non ci sta: "Il secondo rigore dato alla Fiorentina è da Play Station, roba da gioco virtuale"

Non si è ancora spenta la polemica della Lazio nei confronti del sistema arbitrale, che il Var è nuovamente tornato protagonista anche in occasione degli ottavi di Coppa Italia. Dopo la serata dell'Ol...

Non si è ancora spenta la polemica della Lazio nei confronti del sistema arbitrale, che il Var è nuovamente tornato protagonista anche in occasione degli ottavi di Coppa Italia. Dopo la serata dell'Olimpico, anche il pomeriggio del Franchi ha lasciato l'amaro in bocca a molti tifosi: soprattutto a quelli blucerchiati, battuti ed eliminati dalla Tim Cup a causa di un rigore fischiato dall'arbitro al 90esimo.

Dopo la partita, Marco Giampaolo ha contestato la decisione dell'arbitro e dei suoi assistenti al Var: "I rigori? Ho dei dubbi, mi è parsa una roba da gioco virtuale. I calci di rigore sono una cosa seria, non un videogame. L’ultimo rigore per la Fiorentina per me non ci sta, ma in generale non mi è piaciuta la conduzione di gara di Abisso, così come dico che non mi è piaciuta la mia squadra".