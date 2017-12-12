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Giampaolo: "Daremo battaglia alla Fiorentina, anche se la formula della coppa Italia ci sfavorisce"

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato delle sfida di coppa Italia contro la Fiorentina a Samp Tv: «Rispettiamo la competizione, anche se la formula, così com’è concepita, aumenta le...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
12 dicembre 2017 16:53
Giampaolo: "Daremo battaglia alla Fiorentina, anche se la formula della coppa Italia ci sfavorisce" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato delle sfida di coppa Italia contro la Fiorentina a Samp Tv: «Rispettiamo la competizione, anche se la formula, così com’è concepita, aumenta le difficoltà per chi deve giocare in trasferta. Rispettando la Coppa Italia, dobbiamo comunque anche tenere presente quali sono le condizioni dei nostri calciatori, ma ce la giocheremo alla pari».
Ostacolo. La vittoria ottenuta a Firenze lo scorso agosto è tutta un’altra storia. I viola sono cresciuti molto da quella sfida, stanno attraversando un ottimo periodo con quattro risultati utili consecutivi in campionato. La TIM Cup entra nel vivo e quindi è inevitabile che le difficoltà aumentino. «La squadra di Pioli è reduce da buoni risultati – sottolinea – e ha qualità tecniche evidenti, ma affrontare avversari forti ci dà grandi stimoli. Siamo pronti a dare battaglia».

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