Queste le parole rilasciate da Ricky Albertosi a TMW.

Sabato sera Fiorentina-Milan: come vede, anche da ex viola, questa sfida?

“E’ una partita aperta. Con Iachini c’è stata una svolta, i viola sono cambiati. Ma non bisogna illudersi più di tanto per i cinque gol segnati alla Samp. La Fiorentina ha sognato per i due rigori giusto che le sono stati assegnati e poi essendo una squadra da contropiede ha sfruttato le sue armi. Sabato sarà ripeto una gara aperta. Possono vincere entrambe”.

Che idea si è fatto su Vlahovic?

“E’ un giovane molto interessante, deve ancora fare esperienza. A mio parere è una punta che svaria e va lanciato, è svelto sul lungo e sa farsi rispettare grazie anche al suo fisico. Deve giocare come Ibra, restando lassù e facendo salire la squadra per poi andare a concludere”.

A questo proposito in questi ultimi tempi si sono sprecati tanti paragoni con Ibra…

“Per diventare come lui ne deve magiare di pappa…”

