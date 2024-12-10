Albertosi: “La Fiorentina può arrivare tra le prime cinque. De Gea sfrutta le caratteristiche dei difensori”

Questa Fiorentina non è ancora da scudetto

L'ultima volta che la Fiorentina fu capace di vincere otto partite di fila in campionato era la stagione 1959-1960. In panchina Luis Antonio Carniglia e in campo Hamrin, Chiappella, Lojacono e Montuori. I ragazzi di Carniglia arrivarono secondi in classifica con quarantasette punti, otto in meno rispetto alla Juventus. Uno dei protagonisti di quella gloriosa annata fu Enrico Albertosi, arrivato dallo Spezia nella stagione precedente e promesso sposo di Firenze fino al 1968.

“Il calcio è completamente diverso. Ora ci sono tanti passaggi, soprattutto indietro. Troppa tattica. Non ci sono più quei giocatori che saltano l’uomo ma la Fiorentina su questo può compensare con Sottil, che ha il dribbling facile. Una realtà che funziona molto bene.

In questa stagione non è partita bene, cambiando il sistema di gioco si è ritrovata, iniziando a vincere. Cosa che continua a fare. Tanto per cominciare De Gea sta guidando una difesa che ha già grandi doti di base, valorizzando le qualità dei compagni di squadra.

Riesce a sfruttare le caratteristiche dei difensori che ha davanti. Lì fa andare a destra e sinistra seguendo la traiettoria dell'avversario. Il che è un elemento fondamentale nella fase di copertura.

Kean mi ha veramente lasciato senza parole. Ha grandissime doti, forza fisica. È incredibile. Quando la squadra va in profondità, regge bene il confronto con l'avversario e permette ai compagni di salire. Questa Fiorentina non è ancora da scudetto. Io credo che possa arrivare tra le prime quattro/cinque squadre della classifica. Quello direi di sì”.

https://www.labaroviola.com/kayode-golden-boy-bove-fomentava-tutti-pensavo-scherzasse-questo-premio-e-una-rivincita/280272/