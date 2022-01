Albertosi: ”Vlahovic? Sta diventando una barzelletta, che andasse. Ma a cifre della Fiorentina”

Intervenuto a Tuttomercatoweb, l’ex Viola Enrico Albertosi ha analizzato il recente pareggio degli uomini di Italiano sul campo del Cagliari, soffermandosi anche sulla spinosa questione Vlahovic. Queste le sue parole: ”Cagliari-Fiorentina? Mi è parsa una battaglia: se la Fiorentina fa gol su rigore vince facile. Il Cagliari ha trovato un gol fortunoso e ha avuto la possibilità di fare il secondo su rigore. Non l’ha fatto e la Fiorentina poi in dieci ha dominato e ha pareggiato in una situazione incredibile. Una squadra che deve salvarsi come il Cagliari non può perdere palla e prendere gol in contropiede. Vlahpvic? Sta diventando una barzelletta… Se lui vuole andar via che vada via e festa finita. Si cede alla cifra però che vuole la società. Se lo fare partire anche ora? Sì, anche ora. La Fiorentina ieri ha dimostrato di giocar bene e creare occasioni da gol per cui può arrivare in Europa anche senza Vlahovic”

SENZA VLAHOVIC FIORENTINA PIU’ SCARSA. JUVENTUS NON HA SOLDI PER DUSAN. CHIESA ANCORA DA PAGARE