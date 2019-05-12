Albertosi: "Credo che la viola sia a corto di preparazione perchè non corre ma cammina"

Enrico Albertosi, il doppio ex di Fiorentina e Milan è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "I viola erano impauriti e non hanno giocato. Il motivo? Non credo sia il clima o l’ambiente, Firenze...

A cura di Redazione Labaroviola 12 maggio 2019 11:01

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