Albertosi: "Credo che la viola sia a corto di preparazione perchè non corre ma cammina"
Enrico Albertosi, il doppio ex di Fiorentina e Milan è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "I viola erano impauriti e non hanno giocato. Il motivo? Non credo sia il clima o l’ambiente, Firenze...
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2019 11:01
Enrico Albertosi, il doppio ex di Fiorentina e Milan è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "I viola erano impauriti e non hanno giocato. Il motivo? Non credo sia il clima o l’ambiente, Firenze ha un tifo incredibile ma vuole vedere risultati. Vincenzo Montella ha fatto un pari e cinque sconfitte, credo che la Fiorentina sia a corto di preparazione perché corre ma cammina".