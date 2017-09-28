Albertosi: ''Sportiello? E' di sicuro affidamento. Il cruccio per ora è la Samp''
Enrico Albertosi, storico ex portiere viola, parla a Radio Bruno di Marco Sportiello e non soltanto: "Sportiello è un portiere di sicuro affidamento - spiega - e l'anno scorso ha avuto dei problemi so...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2017 16:56
Enrico Albertosi, storico ex portiere viola, parla a Radio Bruno di Marco Sportiello e non soltanto: "Sportiello è un portiere di sicuro affidamento - spiega - e l'anno scorso ha avuto dei problemi solo perché non giocava. La viola? Il vero cruccio della stagione, fino a qui, è stata la sconfitta interna contro la Samp".