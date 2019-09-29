Albertosi: "Credo che a fine stagione la Fiorentina si piazzerà a metà classifica, o poco più su"

L’ex portiere di Fiorentina e Milan Albertosi ha parlato sulla gara tra i rossoneri e viola: "Credo che a fine stagione la Fiorentina si piazzerà a metà classifica, o poco più su. Non è ancora ben str...

L’ex portiere di Fiorentina e Milan Albertosi ha parlato sulla gara tra i rossoneri e viola: "Credo che a fine stagione la Fiorentina si piazzerà a metà classifica, o poco più su. Non è ancora ben strutturata per arrivare in alto: ci sono squadre molto più forti e attrezzate meglio. Non sarà una gara bloccata quella di stasera, penso che sarà una sfida giocata a viso aperto, senza paura né da una parte né dall’altra. Mi aspetto di vedere un Milan capace di creare tante occasioni. Purtroppo con il Torino sono state sciupate tante opportunità, penso soprattutto al colpo di testa sbagliato da Piatek davanti alla porta e al tiro di Kessié finito alto alla fine del secondo tempo. Se si vogliono vincere le partite bisogna essere lucidi sotto porta".

Fonte: IlMilanista.it