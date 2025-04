Albertosi: “Il Cagliari dovrà fare l’impossibile per ottenere almeno un punto contro la Fiorentina, fanno campionati diversi”

Il doppio ex della partita di domani Enrico Albertosi ha parlato della sfida tra Fiorentina e Cagliari a TuttoCagliari.net: “Il Cagliari troverà una squadra forte e non sarà semplice per questa squadra fare anche un punto contro la Fiorentina. La squadra di Palladino ha giocatori ottimi che le avevano permesso anche di proiettarsi in zona Champions, quindi per il Cagliari sarà dura anche pareggiare, i sardi devono arrivare alla salvezza e di conseguenza perdere contro squadre più forti è normale. Loro devono pensare a battere le squadre del loro livello, con chi è più forte è difficile ottenere un risultato positivo. La Fiorentina viene da un buon momento, nonostante il pareggio col Parma e parte con i favori del pronostico in tutto e per tutto.”

Sulla Fiorentina a Cagliari: “Storicamente non è una gara facile per la Fiorentina, però ultimamente la Fiorentina in trasferta a Cagliari ha sempre fatto punti e, per me, anche stavolta sarà così perché è molto più forte del Cagliari.”