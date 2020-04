“A Cagliari avevo già trent’anni – ha detto Ricky Albertosi al Corriere dello Sport – , credo di aver dato il meglio da lì in poi, fino al Milan, con cui nel 1979 vinsi la Stella. E pensi che a Cagliari non volevo neppure andarci. A Firenze all’inizio giocavo poco, il titolare era Sarti. Di notte non ci vedeva bene e allora le notturne toccavano a me. Quando pensavo di essermi guadagnato il posto, mi cedettero al Cagliari. Non la presi bene. Ma mi sbagliavo: sono stati sei anni bellissimi, ricchi di amicizie durate nel tempo. I sardi sono capaci di sentimenti unici. Ancora oggi due volte l’anno facciamo una rimpatriata con i vecchi compagni e per me è sempre una festa”.