Oggi Albertosi compie 79 anni: “Il mio ricordo più bello? La Coppa delle Coppe con la Fiorentina...”
Oggi Enrico Albertosi, nato a Pontremoli nel 1939, compie 79anni. Per celebrarlo riprendiamo un’intervista rilasciata a Stefano Borgi per Calcio 2000, dove il portierone viola si è raccontato:Con la F...
Oggi Enrico Albertosi, nato a Pontremoli nel 1939, compie 79anni. Per celebrarlo riprendiamo un’intervista rilasciata a Stefano Borgi per Calcio 2000, dove il portierone viola si è raccontato:
Con la Fiorentina 10 stagioni, 185 presenze, due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, una Mitropa Cup. Qual è il ricordo più bello?
“Senza dubbio la vittoria in Coppa delle Coppe contro i Rangers di Glasgow. Ricordo la partita d’andata in Scozia, davanti a 80.000 spettatori. Da quanto era forte il tifo degli scozzesi non riu- scivo nemmeno a farmi sentire dai miei compagni. Vincemmo 2-0 con doppietta di Gigi Milan, una gioia enorme...”