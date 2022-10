Albertosi sicuro: “Domani vincerà l’Inter. La Fiorentina non ha ancora risolto la cessione di Vlahovic”

Enrico Albertosi, uno dei più grandi portieri della storia della Fiorentina, ha parlato a L’interista, queste le sue parole in merito alla gara della squadra viola contro l’Inter:

Come arriva la Fiorentina a questa sfida?

“Mi aspettavo molto di più dalla Fiorentina quest’anno. Il fatto è che dalla vendita di Vlahovic non ha risolto, ancora, i suoi problemi in attacco. I centravanti stentano ad andare in gol. Probabilmente con il serbo ancora dentro, la Viola sarebbe stata molto più avanti in classifica”.

Dopo aver sfidato il Barcellona, l’Inter è tornata ad essere “affidabile”?

“L”Inter lo è sempre stata per me. E’ in lotta per lo scudetto da anni, lo ha vinto solo un anno fa. E’ una squadra capace di rimanere nell’alta classifica, abituata a farlo”.

Che sfida si aspetta domani?

“Alla fine sono sicuro che l’Inter, in qualche modo, vincerà sicuramente a Firenze. E’ un campo dove parecchie volte ha ottenuto risultati positivi, Strutturalmente i nerazzurri sono più attrezzati e per quello che è il momento della Fiorentina credo che avranno la meglio”.

