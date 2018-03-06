Buffon: "Kane come Batistuta, il paragone ci sta tutto. Hanno la stessa forza e senso del gol"

Per Juventus è la gara da dentro o fuori. Dopo il 2-2 di Torino, i bianconeri sono attesi dal Tottenham a Wembley. Nel tardo pomeriggio Gianluigi Buffon e Massimiliano Allegri hanno parlato in confere...

Per Juventus è la gara da dentro o fuori. Dopo il 2-2 di Torino, i bianconeri sono attesi dal Tottenham a Wembley. Nel tardo pomeriggio Gianluigi Buffon e Massimiliano Allegri hanno parlato in conferenza stampa della delicatissima sfida che potrebbe portarli ai quarti di finale di Champions. Per il portiere della Juventus, però, anche il tempo per elogiare l’attaccante inglese Harry Kane, tanto da paragonarlo all’ex attaccante di Roma e Fiorentina Gabriel Batistuta: “Il paragone è pertinente. Come forza fisica, come strapotere fisico, come atletismo, come finalizzazione, ci sono molte analogie tra Harry e Gabriel. Kane sta vivendo da un anno e mezzo un periodo straordinario di forma fisica che, inevitabilmente, diventa psicologica. È più facile che le cose vadano bene e che tu riesca a fare cose impensabili. Adesso è tra i 2-3 attaccanti più forti del mondo"