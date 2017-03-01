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Buffon scherza: "Magari il prossimo anno arriva Bernardeschi, chi lo sa..."

Il numero uno della Juventus incontra un altro cittadino di Carrara come Gabbani e scherza su Bernardeschi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2017 12:11
Buffon scherza: "Magari il prossimo anno arriva Bernardeschi, chi lo sa..." -
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Gianluigi Buffon scherza sul canale ufficiale della Juventus, con Francesco Gabbani, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, tifoso bianconero e originario anche lui di Carrara, la stessa città natale del numero dieci della Fiorentina: “Magari arriva anche Bernardeschi l’anno prossimo, non si sa…".

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