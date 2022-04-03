Andreazzoli come Buffon: "L'arbitro è stato insensibile. Empoli penalizzato per tutta la partita"
Il tecnico dell'Empoli Andreazzoli si è infuriato per la direzione di gara molto arrabbiato anche per una rimessa laterale non battuta
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2022 15:44
Infuriato l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli per la direzione arbitrale in Fiorentina-Empoli. Queste il suo pensiero a DAZN:
"Le partite di calcio sono difficili, chi entra negli stadi però deve dimostrare sensibilità. L'arbitro oggi questa componente se l'è dimenticata, siamo stati penalizzati tutta la gara. Non concedere 5 secondi che ci spettavano per una rimessa laterale in avanti è da insensibili. Non giudico gli altri episodi ma avrebbero potuto essercene altri, la sensibilità è necessaria in questo mestiere, altrimenti è meglio non farli".