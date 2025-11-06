Buffon: “Ero convinto che Pioli fosse la scelta migliore, inspiegabile capire cosa non ha funzionato”

A Viva el Futbol l’ex portiere di Juventus e Parma Gianluigi Buffon è intervenuto per parlare anche dell’ormai ex tecnico viola Stefano Pioli: “Vedo delle similitudini con il passaggio alla Juventus di Koopmeiners che non ha reso quanto si credeva e Pioli ha fatto lo stesso. Credevo potesse essere la scelta migliore per la Fiorentina quando l’hanno preso, il primo Pioli in viola era diverso da quello che è arrivato perché è cambiato molto ed è cresciuto, infatti ritenevo fosse il valore aggiunto per il club. Dovessi spiegare cos’è successo non ne ho idea, a me piace analizzare il calcio e infatti mi metto a scervellarmi per capire il reale motivo della situazione. Inspiegabile non comprendere perché non abbia trovato gli strumenti necessari.”