Del Favero: "La viola mi scartò, ora alla Juve mi alleno con Buffon"

Il Corriere Fiorentino riporta oggi la storia di Mattia Del Favero, classe ’98 nato a Novoli. La Fiorentina lo scartò e adesso gioca nella primavera della Juventus: "A dodici anni sono passato in viol...

Il Corriere Fiorentino riporta oggi la storia di Mattia Del Favero, classe ’98 nato a Novoli. La Fiorentina lo scartò e adesso gioca nella primavera della Juventus: "A dodici anni sono passato in viola e ci sono rimasto per tre stagioni, poi non mi hanno confermato. A quattordici anni mi sono iscritto al liceo scientifico, convinto che il calcio sarebbe restato un hobby. Poi è arrivato il Prato. E quando sono cominciate a circolare le voci di un interessamento della Juve pensavo fosse uno scherzo». Invece è tutto vero. Tifavo per la Fiorentina, è vero, ma ho sempre avuto grande rispetto per la storia della Juve. Sono contento ed onorato di essere qui. La prima convocazione di mister Allegri è arrivata quando ancora ero negli Allievi. Buffon è il mio punto di riferimento. Allenarmi insieme a lui è un’emozione indescrivibile. Mi dà molti consigli".