Tata secondo solo a Buffon: alla faccia delle critiche. E il miglior attacco...

Ci sono numeri che possono far sorridere Paulo Sousa

Solo Buffon meglio di Ciprian Tatarusanu: quella della Fiorentina è la seconda miglior difesa del campionato. L'estremo difensore gigliato è dietro solamente a Buffon della Juventus. Con 10 reti subite, quella della viola è quindi una retroguardia d'argento, almeno per il momento: se è vero che i migliori successi si costruiscono dalla difesa, Sousa può sorridere.

Ma non finisce qui perché, secondo quanto evidenziato da Calciomercato.com, dati alla mano, la Fiorentina ha anche il miglior attacco da trasferta insieme alla Lazio con 10 gol realizzati lontano dal ‘Franchi’. Dunque la Fiorentina da trasferta funziona eccome è quella casalinga che stenta a decollare.