Il Messaggero, Commisso vuole Buffon alla Fiorentina, ma il portiere per ora rifiuta. Il motivo…

Secondo Il Messaggero, Commisso vorrebbe Buffon alla Fiorentina. Il giornale sottolinea che non è un mistero la grande passione del presidente per quel Mondiale vinto dall’Italia nel lontano 2006. Sarà anche questo uno dei motivi che hanno spinto il numero uno Viola a fare un tentativo per portare Gianluigi Buffon a Firenze. Il portiere toscano, che lascerà la Juve a fine stagione, ha però rifiutato l’offerta di Rocco.

I motivi del no? L’accesa rivalità che scorre fra le tifoserie di Fiorentina e Juventus, di cui è uno storico giocatore. Buffon sente di poter chiudere la carriera in un club di prima fascia e magari lontano dall’Italia. Tuttavia, se non dovesse arrivare l’offerta giusta, è pronto a lasciare il calcio giocato. Possibile che Commisso possa fare un nuovo tentativo in seguito

