Betis-Fiorentina sarà arbitrata da Oliver, è l’arbitro del bidone della spazzatura di Buffon

Sono uscite le designazioni arbitrali per le semifinali delle coppe europee, per Betis-Fiorentina la UEFA ha scelto un arbitro di prestigio internazionale. La partita sarà arbitrata infatti dall’inglese Oliver, arbitro che vanta più di 40 partite in Champions League e 4 apparizioni all’Europeo oltre ad aver arbitrato una supercoppa europea.

In Italia è noto soprattutto per aver arbitrato un Real Madrid-Juventus terminato per 1-3, partita in cui all’ultimo minuto l’arbitro assegnò un rigore per i blancos e un espulsione per Buffon per proteste. A fine partita fu celebre lo sfogo, ingiustificato, di Buffon che disse che l’arbitro aveva un bidone della spazzatura al posto del cuore,