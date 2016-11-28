Adesso la Fiorentina ha la miglior difesa del campionato. Tatarusanu meglio di Buffon

I numeri per adesso sono dalla parte della Fiorentina e di Tatarusanu, stasera...

Questo l'articolo del Corriere dello Sport sulla difesa della Fiorentina:

C’è un primato da difendere. La Fiorentina ha la miglior difesa del campionato e oltre ai meriti del reparto nella sua interezza, ci sono senza dubbio quelli di Ciprian Tatarusanu. Molto passa dalle sue mani e questa sera nella trasferta a San Siro contro l’Inter, sarà nuovamente lui a difendere la porta viola. Dopo la parentesi (da dimenticare) di Lezzerini in Europa League con il Paok Salonicco, il portiere romeno si riappropria del suo posto fra i pali, in cerca di conferme anche dal punto di vista numerico. La Fiorentina infatti, oltre ad aver subito soltanto 11 gol (uno in meno della Juventus dopo la sconfitta contro il Genoa) è la squadra di Serie A che ha tenuto per più volte la porta inviolata in questa stagione. Sei partite senza incassare gol: Chievo, Roma, Milan, Atalanta, Bologna e infine Empoli. Nemmeno Buffon ha fatto meglio. Complessivamente, dal suo arrivo a Firenze, ha giocato 73 gare, tenendo la porta inviolata per 28 volte.