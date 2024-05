Buffon: “La Fiorentina merita di chiudere la stagione con un trofeo. Ci sono le basi per tornare a vincere”

Il capo delegazione della Nazionale Italiana, Gianluigi Buffon, ha parlato della competitività del calcio italiano a margine del Premio Oreste Granillo a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Le sue dichiarazioni riportate da Sportface.it:

“Abbiamo dimostrato di essere molto competitivi in questi ultimi anni, anche senza vincere trofei. Fiorentina e Atalanta si meriterebbero di suggellare questa stagione con un trofeo. Ci sono tutte le basi per tornare a vincere. Spero che le società e i loro tifosi possano festeggiare”.

Poi sugli Azzurri con l’Europeo alle porte: “Siamo una squadra consapevole di essere competitiva, con un super ct e tanti giocatori che hanno grande amore per la maglia azzurra. La loro disponibilità non si trova in ogni occasione, ci sono tutti gli ingredienti giusti.”

