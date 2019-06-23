La Nazione, tre attaccanti big accostati alla viola infiammano l'entusiasmo ed i sogni dei fiorentini. E per la porta...

Secondo quanto riportato da La Nazione, quest'oggi in edicola, con i grandi nomi che si stanno accostando alla viola, Firenze con la nuova proprietà ha ricominciato a sognare. Il primo in attacco è Zl...

Secondo quanto riportato da La Nazione, quest'oggi in edicola, con i grandi nomi che si stanno accostando alla viola, Firenze con la nuova proprietà ha ricominciato a sognare. Il primo in attacco è Zlatan Ibrahimovic, l'attaccante svedese nonostante l'età è ancora un grandissimo bomber ma il suo ingaggio è più che proibitivo. Il secondo nome è quello di Gonzalo Higuain, l'argentino è tornato a Torino ma è in uscita dalla Juventus, oltre al suo alto costo, i bianconeri in cambio potrebbero mettere le "zampe" sul gioiellino viola Federico Chiesa che nonostante la chiusura di Commisso resta un loro obiettivo di mercato. C'è anche Mario Balotelli o SuperMario ma anche lui percepisce un ingaggio super. Per la porta il nome invece è quello del grande ex, Gianluigi Buffon, molte persone l'hanno già immaginato a difendere i pali viola visto che lui vuole iniziare subito una nuova avventura dopo il "divorzio" dal PSG.