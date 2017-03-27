Toldo: "Buffon è geloso della sua porta, ora deve fare spazio ad altri come Donnarumma"

È arrivato il momento di dare spazio ad altri, Buffon ha fatto troppa ombra nella sua carriera" così ha parlato Francesco Toldo

Queste le parole dell’ex numero uno di Inter e Nazionale, Francesco Toldo, ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport:

Insuperabile contro l’Olanda nel 2000, questa volta toccherà forse a Donnarumma. Come lo vedi?

“Effettivamente fa piacere vedere i giovani crescere e farsi largo. Ho sempre tifato per loro, mi sono ritirato prima perché credo sia giusto lasciare spazio a loro. Donnarumma sta portando in alto il ruolo del portiere e l’Italia con lui e Gigi Buffon è in ottime mani”.

Ricordo che sei stato l’ultimo titolare prima di Buffon, per poi ritirarti nel 2004. Cosa consigli a Buffon?

“Gigi non ha bisogno di consigli. Lui si è sempre migliorato anche se è sempre stato al top, ora dovrà decidere lui perché è una cosa che ti senti dentro. Quando decidi di smettere è perché non hai più quella carica che ti fa fare la differenza”.

E’ Buffon che stimola Donnarumma o il contrario?

“Io credo che Buffon sia dispensatore di consigli ma sia anche geloso della sua porta. In questi 20 anni di Nazionale ha fato la storia ma anche tanta ombra; credo sia ora che venga aperto uno spiraglio in quell’ombra e se Donnarumma sarà sempre lì, Gigi gli lascerà volentieri spazio. Inoltre il ruolo del portiere è sempre in coppia, quello che non gioca deve essere sempre di livello, perché a certi livelli la palla scotta. La cosa bella di Donna è come se giocasse sempre con gli amici e la tranquillità è la sua qualità migliore”.

Secondo te Scuffet è stato bruciato?

“In Nazionale non lo so ma nel grande calcio sicuramente no, ci sono tanti ottimi portieri giovani che stanno emergendo, arriverà anche il suo momento. In Italia è un ruolo copertissimo, dispiace vedere che si cerca all’estero”.

Conosci Meret ? Rischia di fare la fine dell’eterno secondo?

“Lui è un grande ragazzo. Poi bisogna vedere, speriamo che in Nazionale ci sia una bella rivalità tra lui e Donnarumma. Detto ciò ha davvero grandi valori ed è un ottimo portiere”.

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