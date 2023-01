La Curva Nord dell’Inter lo prende di mira e canta ironicamente: “Dacci le quote, Buffon dacci le quote”

Inter e Parma si sono sfidate a San Siro per la partita di Coppa Italia, una partita che ha vinto il ritorno a San Siro di Gianluigi Buffon. Il portiere del Parma ha giocato il secondo tempo della gara di Coppa Italia sotto la Curva Nord, il settore tradizionalmente dalla tifoseria organizzata dell’Inter. E l’accoglienza è stata particolarmente calorosa: “Buffon uomo di merda” il coro intonato all’ex capitano della Juventus, ma non solo, anche il coro: “Dacci le quote, Buffon dacci le quote”.

