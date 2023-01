Pedullà punge Jovic: “Dovrebbe imparare da Bonaventura invece di parlare anche quando va male”

Nel corso della sua diretta su Passione Fiorentina in onda su Twitch, il grande esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche della situazione Jovic, queste le sue parole:

Jovic è stato bocciato dai fatti, purtroppo non ha dato quello che ci si aspettava, come Lukaku all’Inter, queste cose purtroppo sono dietro l’angolo, è arrivato con condizioni economiche particolari, ma potenzialmente ci sono anche 30 partite dunque adesso inutile parlare di cosa può succedere a maggio, bisogna pregare e sperare che ti dia il 40% di tutto quello che può darti. Dovrebbero essere tutti come Bonaventura, che quando parlano dicono cose non banali, anche a costo di dire cose che pungono l’allenatore, imparassero da Bonaventura, hanno un esempio nello spogliatoio, andassero a mangiare una bistecca in più la sera piuttosto di sparare delle sciocchezze quando parlano anche quando vanno male”