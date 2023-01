Pedullà: “Offerto Brekalo alla Fiorentina per 3 milioni. Per cessione Boga l’Atalanta chiede 15 milioni”

Come ogni martedi e venerdi, dalle ore 14 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha rivelato le ultime sul mercato della Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina, queste le sue parole:

“Zurkowski non ha aveva avallato subito l’opzione Spezia perchè voleva l’Empoli, ieri hanno messo tutto a posto, siamo vicini alla visite e diventerà un nuovo un nuovo centrocampista dello Spezia.

Brekalo proposto alla Fiorentina ma la risposta è stata negativa perchè completi in quel reparto aspettando Nico Gonzalez e Sottil. Le commissioni per Brekalo costano di più del cartellino, perchè il cartellino costa 1 milioni e chiedono 2 milioni per le commissioni. Lui è un separato in casa, il contratto scade a giugno, è un classe 1998 quindi va verso i 25 anni ma per prenderlo devi metterti d’accordo con i suoi agenti.

Il Monza se decidesse di pagare i 3 milioni lo prenderebbe, cosi come il Bologna e cosi come la Fiorentina, chi paga le commissioni porta a casa Brekalo. Lui vorrebbe l’Italia ma chi paga le commissioni se lo prende, ma sapete bene in casa Fiorentina cosa pensano sulle commissioni. Brekalo è un giocatore che in condizioni normali vale 12/15 milioni. Il Wolsfburg con 1 milione te lo libera oggi. Chi lo prende fa un buon acquisto. Brekalo ha due intermediari più il suo procuratore che stanno curando la situazione e che lo stanno offrendo a diverse squadre.

Boga è stato pagato un anno fa 22 milioni su richiesta precisa di Gasperini, è un ragazzo che va coccolato e vuole sentirsi importante. Non è incedibile, l’Atalanta l’avrebbe ceduto fino a ieri per 15 milioni, dopo ieri magari possono cambiare gli scenari, se segna o fa altri assist potrebbero anche toglierlo dal mercato come è accaduto in altri casi. Magari dopo ieri nelle gerarchie di Gasperini ha recuperato posizioni.

Ad oggi non capisco come la Fiorentina possa prendere un esterno perchè sei coperto in quella zona di campo in attesa di Sottil e sperando che Nico Gonzalez torni il prima possibile in forma. Hai Nico Gonzalez, Kouamè, Ikonè e Saponara, anche aspettando Sottil sei abbastanza coperto, ne hai altri. Un’entrata cosi importante deve prevedere un’uscita altrettanto importante.

Jovic è stato bocciato dai fatti, purtroppo non ha dato, come Lukaku all’Inter, queste cose purtroppo sono dietro l’angolo, è arrivato con condizioni economiche particolari, ma potenzialmente ci sono anche 30 partite dunque adesso inutile parlare di maggio, bisogna pregare e sperare che ti dia il 40% di tutto. Dovrebbero essere tutti come Bonaventura, che quando parlano dicono cose non banali, anche a costo di dire cose non banali che pungono l’allenatore, imparassero da Bonaventura, hanno un esempio nello spogliatoio, andassero a mangiare una bistecca in più la sera piuttosto di sparare delle sciocchezze quando parlano anche quando vanno male.

Terzic non è il primo della lista per il Bologna e non c’è la voglia della Fiorentina di privarsene quindi è possibile che si resti cosi fino alla fine del mercato di gennaio ma può succedere di tutto. Per Venuti ci sono richieste ma in questo momento ha deciso di andare in fondo fino alla fine del contratto a giugno. Non mi aspetto che Venuti cambi idea. Per Terzic permanenza al 70%, per Venuti 85%, ci lasciamo un margine perchè le cose possono cambiare, lo scenario mi sembra abbastanza chiaro. Anche perchè se Terzic va via devi prenderne un altro e non è facile”

IL RITORNO DI COMMISSO A FIRENZE