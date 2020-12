Buffon: “Vincere contro la Fiorentina, data la loro situazione, per non avere rimpianti in futuro”

“Era una partita da fare nostra in ogni modo perché ora abbiamo la Fiorentina, che è in difficoltà, e dobbiamo vincere anche quella, poi ci saranno gli scontri diretti e per avere meno rimpianti possibili è meglio arrivarci belli appaiati e non staccati, se no diventano gare decisive già a fine andata”. Non ha dubbi Gigi Buffon, come scrive Tuttosport, la sua Juve deve continuare così e scattare in alto in classifica. Soprattutto deve vincere i big match: “A parte l’Atalanta, abbiamo sempre giocato in trasferta contro le big, il responso del campo non ha rispecchiato il campo, vedi la prestazione contro la Lazio” ha spiegato a Dazn.

CALLEJON FLOP, SERVONO ESTERNI. NAINGGOLAN, ELSHA E GOMEZ DA PROVARE A PRENDERE A TUTTI I COSTI