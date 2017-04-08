Buffon, Bernardeschi e un'amicizia che non fa dormire sonni tranquilli...

Il portiere bianconero non ha mai nascosto il suo apprezzamento per le doti tecniche e umane del suo concittadino

I legami veri e genuini in un mondo, pervaso da interessi di ogni genere, come quello del calcio sono merce piuttosto rara. Tuttavia, se al rapporto di amicizia si aggiunge anche il fatto che Federico Bernardeschi e Gianluigi Buffon siano anche concittadini, è facile capire perché il numero uno della Juventus e della nazionale sia il principale sponsor del talento Fiorentina che, come riportato da Tuttosport, sembra essere finito da tempo nel mirino della dirigenza bianconera.

Il portiere bianconero non ha mai nascosto tutto il suo apprezzamento sia per le doti tecniche che umane del talento di Carrara. Di conseguenza potrebbe essere proprio Buffon, in virtù del peso all'interno dello spogliatoio e dell'enorme considerazione di cui gode da parte della dirigenza, a spingere per l'arrivo del numero 10 della Fiorentina già nel corso della prossima sessione di mercato.

Gianmarco Biagioni