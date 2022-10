Batistuta non ha dubbi: “Troppo facile dire Buffon, è stato Toldo il portiere più forte, un grandissimo”

Gabriel Batistuta attraverso i suoi profili social ha risposto alla domanda sul miglior portiere. Queste le sue parole:

“Il portiere più forte sarebbe facile dire Buffon ma io in squadra aveva un portiere che se non è stato il più forte del mondo poco ci è andato vicino, ovvero Francesco Toldo, ha giocato con me, un grandissimo portiere, è arrivato che era un ragazzo è andato via che era un signore, è stato davvero un grande uomo. Con Buffon ho fatto fatica all’inizio quando era a Parma non riuscivo a segnargli, poi mi sono ripreso”

