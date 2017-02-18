Se Bernardeschi soppianta Buffon: è il nuovo idolo di Carrara

La Nazione oggi in edicola evidenzia come Federico Bernardeschi stia diventando il nuovo vero idolo della città di Carrara che, prima di lui, aveva come riferimento sportivo Gianluigi Buffon. Adesso è...

A cura di Redazione Labaroviola 18 febbraio 2017 12:38

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