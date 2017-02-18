Se Bernardeschi soppianta Buffon: è il nuovo idolo di Carrara
La Nazione oggi in edicola evidenzia come Federico Bernardeschi stia diventando il nuovo vero idolo della città di Carrara che, prima di lui, aveva come riferimento sportivo Gianluigi Buffon. Adesso è...
A cura di Redazione Labaroviola
18 febbraio 2017 12:38
La Nazione oggi in edicola evidenzia come Federico Bernardeschi stia diventando il nuovo vero idolo della città di Carrara che, prima di lui, aveva come riferimento sportivo Gianluigi Buffon. Adesso è il 10 della Fiorentina che si sta prendendo la scena: la famiglia tifa per lui, così come la città. I parenti assicurano che Fede è rimasto lo stesso di sempre: quel bambino che invece di bussare per entrare in casa preferiva calciare un pallone contro la porta.