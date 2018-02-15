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Sentite Basler: "Buffon deve ritirarsi, con lui la Juventus non potrà mai vincere la Champions"

Mario Basler, ex centrocampista della nazionale tedesca, ha rilasciato alcune dichiarazioni puntualmente raccolte da Gazzetta.it: "Capita di perdere il momento giusto di ritirarsi, io ho smesso a 33 a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2018 12:41
Sentite Basler: "Buffon deve ritirarsi, con lui la Juventus non potrà mai vincere la Champions" -
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Mario Basler, ex centrocampista della nazionale tedesca, ha rilasciato alcune dichiarazioni puntualmente raccolte da Gazzetta.it: "Capita di perdere il momento giusto di ritirarsi, io ho smesso a 33 anni".

Prosegue su Buffon: "La società e l'allenatore avrebbero dovuto dirgli che era arrivato il momento di smettere. Forse Buffon ha grande voglia di vincere la Champions League, ma non è più un portiere da livello internazionale. Con lui la Juventus non potrà vincere la coppa".

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