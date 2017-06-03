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Buffon negli spogliatoi: "Sarà come giocare contro la Fiorentina, non vi preoccupate"

Prima dell'inizio della partita il capitano della Juventus ha tranquillizzato lo spogliatoio bianconero parlando di Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2017 22:55
Buffon negli spogliatoi: "Sarà come giocare contro la Fiorentina, non vi preoccupate" -
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Bizzarro quanto successo negli spogliatoi prima di Juventus - Real Madrid questa sera a Cardiff prima della finale di Champions League infatti il capitano della Juventus Gianluigi Buffon ha esclamato ai suoi compagni: "Tranquilli ragazzi, sarà come giocare contro la Fiorentina" in riferimento alla casacca viola del Real Madrid. Non è stata una frase proprio di buon auspicio in casa Juventus...

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