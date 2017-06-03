Buffon negli spogliatoi: "Sarà come giocare contro la Fiorentina, non vi preoccupate"

Prima dell'inizio della partita il capitano della Juventus ha tranquillizzato lo spogliatoio bianconero parlando di Fiorentina...

Bizzarro quanto successo negli spogliatoi prima di Juventus - Real Madrid questa sera a Cardiff prima della finale di Champions League infatti il capitano della Juventus Gianluigi Buffon ha esclamato ai suoi compagni: "Tranquilli ragazzi, sarà come giocare contro la Fiorentina" in riferimento alla casacca viola del Real Madrid. Non è stata una frase proprio di buon auspicio in casa Juventus...