Batistuta scherza con Spalletti, Prandelli a colloquio con Buffon. Entusiasmo a Empoli per la solidarietà

Quasi 8 mila persone allo stadio Castellani di Empoli per la partita del cuore per fare solidarietà a tutti i cittadini toscani che sono stati colpiti dall’Alluvione. In campo campioni del calibro di Batistuta, Burdisso, Di Natale, Flachi, Pasqual, in panchina i due allenatori Capello e Cesare Prandelli. Hanno fatto una grande sorpresa all’inizio della serata anche Buffon e Spalletti, direttamente dal ritiro della Nazionale a Coverciano. Grandi abbracci tra Batistuta e Spalletti, che prima dell’inizio della partita hanno conversato a lungo. Anche Buffon si è intrattenuto per tanto tempo con Prandelli e Di Natale, queste le immagini dal terreno del Castellani.

🤩 Prandelli, Batistuta, Spalletti, Di Natale, Capello, Prandelli. Grande festa a Empoli nel segno della solidarietà 💜 pic.twitter.com/HgHHC4rjsl — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) November 18, 2023

