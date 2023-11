Braida incorona Italiano: “Ho visto come lavora, è tra i migliori. Grande la sua intuizione su Arthur”

Ariedo Braida, direttore sportivo storico del grande Milan e anche del Barcellona, queste le sue parole a Radio Bruno sulla Fiorentina e su Italiano:

“Italiano non ha bisogno di elogi da parte mia, l’ho conosciuto quando era a La Spezia, già si intravedeva la sua bravura, non tutti gli allenatori danno la loro impronta, lui dà identità e me ne sono accorto subito appena ho visto come lavora. Complimenti a lui per l’intuizione Arthur, è un giocatore adatto nel gioco della Fiorentina, lui funziona e sta dimostrando di essere perfetto per quel tipo di gioco, tocca tanti palloni”

LE PAROLE DI BATISTUTA