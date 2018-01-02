Caos portieri alla Juve, Buffon: "Aspettiamo Donnarumma". Ma Allegri: "L'erede è Szczesny e nessun altro"

"Szczesny è l'erede di Buffon". Così Allegri, commentando le dichiarazioni di Buffon in cui 'invitava' Donnarumma a vestire la maglia della Juventus: "La Juventus ha fatto un bell'affare prendendo un...

"Szczesny è l'erede di Buffon". Così Allegri, commentando le dichiarazioni di Buffon in cui 'invitava' Donnarumma a vestire la maglia della Juventus: "La Juventus ha fatto un bell'affare prendendo un giocatore così importante, portandolo un anno prima che Gigi smetta di giocare - ha spiegato l'allenatore bianconero -. Donnarumma è un ragazzo giovane, che deve crescere: è al Milan e farà il suo percorso".

Fonte: Ansa