Buffon: "Non è stato un tifoso viola a fare quelle scritte. Il giorno del funerale di Astori..."

Gigi Buffon, portiere del Psg, ha parlato a Tiki Taka, queste le sue parole:“Scritte Heysel? Una persona che scrive una cosa simile è già stata condannata dalla vita. E’ un discorso molto delicato, no...

Gigi Buffon, portiere del Psg, ha parlato a Tiki Taka, queste le sue parole:

“Scritte Heysel? Una persona che scrive una cosa simile è già stata condannata dalla vita. E’ un discorso molto delicato, non mi va di bacchettare la gente. Non credo che un tifoso della Fiorentina abbia scritto una cosa simile. Un essere umano che abbia più di 15 anni che scrive una cosa simile, la mano gli deve cadere immediatamente.

Astori? Penso a lui almeno 4-5 giorni a settimana. Si era creato un clima di maggior serenità e rispetto tra le tifoserie di Fiorentina e Juve. L’accoglienza che ci hanno riservato il giorno del funerale è stata commovente ed è per questo che non voglio credere che un tifoso della Fiorentina, sette mesi dopo, abbia scritto quelle frasi"