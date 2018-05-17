Clamoroso: dopo la sceneggiata Champions Buffon vicino al Real Madrid!

Una sola certezza: Gigi Buffon non sarà più il portiere della Juventus. La conferenza stampa indetta dal portiere e capitano bianconero non ha chiarito definitivamente il suo futuro e, al contrario, h...

A cura di Redazione Labaroviola 17 maggio 2018 12:59

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