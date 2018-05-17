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Clamoroso: dopo la sceneggiata Champions Buffon vicino al Real Madrid!

Una sola certezza: Gigi Buffon non sarà più il portiere della Juventus. La conferenza stampa indetta dal portiere e capitano bianconero non ha chiarito definitivamente il suo futuro e, al contrario, h...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 12:59
Clamoroso: dopo la sceneggiata Champions Buffon vicino al Real Madrid! -
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Una sola certezza: Gigi Buffon non sarà più il portiere della Juventus. La conferenza stampa indetta dal portiere e capitano bianconero non ha chiarito definitivamente il suo futuro e, al contrario, ha aperto la porta ad un possibile proseguimento da giocatore in un'altra squadra fuori dai confini italiani.

Il giocatore vorrebbe provare vincere la Champions prima di ritirarsi e sembra intenzionato ad andare al Real Madrid. L'altra squadra molto interessata è il PSG. In caso di arrivo al Madrid il portiere italiano andrebbe incontro a molta ironia social dopo le brutte parole pronunciate dopo la sfida del Bernabeu

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