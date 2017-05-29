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Tuttosport: Berna non rinnova, vogliono cederlo all'estero. Lui preferisce Buffon...

L'edizione odierna di Tuttosport afferma a chiare lettere che Federico Bernardeschi non rinnoverà con la Fiorentina, che ne avrebbe preso atto. La speranza del club viola è quella di cederlo all'ester...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2017 11:46
Tuttosport: Berna non rinnova, vogliono cederlo all'estero. Lui preferisce Buffon... -
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L'edizione odierna di Tuttosport afferma a chiare lettere che Federico Bernardeschi non rinnoverà con la Fiorentina, che ne avrebbe preso atto. La speranza del club viola è quella di cederlo all'estero, ma il talento di Carrara potrebbe essere attratto dalla prospettiva di giocare insieme al suo concittadino Buffon, alla Juventus.

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