Tuttosport: Berna non rinnova, vogliono cederlo all'estero. Lui preferisce Buffon...
L'edizione odierna di Tuttosport afferma a chiare lettere che Federico Bernardeschi non rinnoverà con la Fiorentina, che ne avrebbe preso atto. La speranza del club viola è quella di cederlo all'ester...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2017 11:46
L'edizione odierna di Tuttosport afferma a chiare lettere che Federico Bernardeschi non rinnoverà con la Fiorentina, che ne avrebbe preso atto. La speranza del club viola è quella di cederlo all'estero, ma il talento di Carrara potrebbe essere attratto dalla prospettiva di giocare insieme al suo concittadino Buffon, alla Juventus.