Giudice sportivo UEFA, Buffon 3 giornate di squalifica. Trasferta vietata ai tifosi romanisti
Oggi è dunque arrivata la sentenza per il comportamento irriguardoso nella semifinale di Champions League tra Real Madrid e Juventus per Gianluigi Buffon: tre giornate al portiere uscente dalla societ...
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 16:22
Oggi è dunque arrivata la sentenza per il comportamento irriguardoso nella semifinale di Champions League tra Real Madrid e Juventus per Gianluigi Buffon: tre giornate al portiere uscente dalla società bianconera che dunque, se davvero sbarcherà alla corte del PSG salterà meta del girone per l'accesso agli ottavi di finale. Trasferta vietata almeno per un turno ai tifosi giallorossi della Roma colpevoli di aver causato scontri con i tifosi del Liverpool.
Fonte - Gazzetta.it