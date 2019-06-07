Buffon vuole tornare a giocare in Italia: potrebbe arrivare clamorosamente alla Fiorentina

Buffon avrebbe espresso la sua voglia di tornare a giocare e secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, tra le varie ipotesi (Parma, Atalanta, Genoa) ci sarebbe anche quella di un clamoroso...

A cura di Redazione Labaroviola 07 giugno 2019 16:16

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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