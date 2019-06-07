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Buffon vuole tornare a giocare in Italia: potrebbe arrivare clamorosamente alla Fiorentina

Buffon avrebbe espresso la sua voglia di tornare a giocare e secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, tra le varie ipotesi (Parma, Atalanta, Genoa) ci sarebbe anche quella di un clamoroso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2019 16:16
Buffon vuole tornare a giocare in Italia: potrebbe arrivare clamorosamente alla Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Buffon avrebbe espresso la sua voglia di tornare a giocare e secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, tra le varie ipotesi (Parma, Atalanta, Genoa) ci sarebbe anche quella di un clamoroso approdo alla Fiorentina. Seppur remota e inattesa, l’opzione viola e quella della Roma restano in lontananza sullo sfondo. L'acquisto del portierone italiano ricalcherebbe la volontà di Commisso di inserire in rosa giocatori di esperienza

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