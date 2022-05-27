Buffon elogia Terracciano. Il portiere viola ringrazia: "Le tue parole motivo d'orgoglio"

Gianluigi Buffon contento del rendimento di Terracciano. Il numero uno viola risponde: "Motivo d'orgoglio

Gianluigi Buffon ha rilasciato un'intervista durante l'evento organizzato della Fondazione Niccolò Galli. Durante il suo intervento Gigi ha elogiato Terracciano dopo l'ottimo campionato disputato con la maglia della Fiorentina: "Mi è piaciuto Terracciano, è stata una sorpresa gradita". Immediata la risposta del numero uno viola su Instagram: "Fermi tutti parla Gigi. Dette da te sono ancora di più motivo d'orgoglio". Di seguito la storia apparsa sul profilo Instagram di Terracciano.

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/ceccarini-annuncia-piccoli-segnali-di-disgelo-tra-la-fiorentina-e-torreira-novita-in-arrivo/177604/