Buffon applaude: “La Fiorentina si è presa un bel rischio ma alla fine almeno l’ha portata in porto”

Gianluigi Buffon, capo delegazione dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dei verdetti dei playoff in seguito alle gare europee: “Il livello del calcio italiano non dipende dal livello delle individualità italiane. Ci sono squadre che non hanno neanche un italiano in rosa e rappresentano una città italiana. Non stiamo parlando di valori individuali, magari della Nazionale o individualità del nostro Paese”.

Buffon poi analizza nel dettaglio i risultati e le prestazioni: “Ho visto compiere un’impresa clamorosa all’Atalanta, la Juve ha fatto altrettanto, mentre purtroppo non è riuscita la stessa cosa all’Inter. Io credo che alla fine il calcio italiano, con la Fiorentina che si è preso un bel rischio, ma l’ha portata in porto, ha dato le risposte che attendevamo e che ci auguravamo”