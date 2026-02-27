27 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:35

Buffon applaude: “La Fiorentina si è presa un bel rischio ma alla fine almeno l’ha portata in porto”

27 Febbraio · 17:32

Aggiornamento: 27 Febbraio 2026 · 17:33

Gigi Buffon ha commentato il percorso delle squadra italiane in Europa fino a questo momento. Le sue parole

Gianluigi Buffon, capo delegazione dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dei verdetti dei playoff in seguito alle gare europee: “Il livello del calcio italiano non dipende dal livello delle individualità italiane. Ci sono squadre che non hanno neanche un italiano in rosa e rappresentano una città italiana. Non stiamo parlando di valori individuali, magari della Nazionale o individualità del nostro Paese”.

Buffon poi analizza nel dettaglio i risultati e le prestazioni:Ho visto compiere un’impresa clamorosa all’Atalanta, la Juve ha fatto altrettanto, mentre purtroppo non è riuscita la stessa cosa all’Inter. Io credo che alla fine il calcio italiano, con la Fiorentina che si è preso un bel rischio, ma l’ha portata in porto, ha dato le risposte che attendevamo e che ci auguravamo”

