Da Torino a Genova fino a Bologna e Cagliari. Ecco le foto del minuto di silenzio per Astori
Su tutti i campi di Serie A è stato ricordato il capitano della Fiorentina scomparso una settimana fa: dalle lacrime di Buffon al grande striscione della Sardegna Arena, così il campionato italiano ha...
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 21:34
Su tutti i campi di Serie A è stato ricordato il capitano della Fiorentina scomparso una settimana fa: dalle lacrime di Buffon al grande striscione della Sardegna Arena, così il campionato italiano ha reso omaggio al suo Davide. Ecco le foto (Sky Sport)