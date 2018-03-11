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Da Torino a Genova fino a Bologna e Cagliari. Ecco le foto del minuto di silenzio per Astori

Su tutti i campi di Serie A è stato ricordato il capitano della Fiorentina scomparso una settimana fa: dalle lacrime di Buffon al grande striscione della Sardegna Arena, così il campionato italiano ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 21:34
Da Torino a Genova fino a Bologna e Cagliari. Ecco le foto del minuto di silenzio per Astori -
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Su tutti i campi di Serie A è stato ricordato il capitano della Fiorentina scomparso una settimana fa: dalle lacrime di Buffon al grande striscione della Sardegna Arena, così il campionato italiano ha reso omaggio al suo Davide. Ecco le foto (Sky Sport)

 

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