Da ottobre Kean è il quarto attaccante per gol in Europa. Lewandowski, Kane e Vinicius avanti con più partite giocate

Kean continua a segnare ed entra in una speciale classifica. Da inizio ottobre 8 gol con la Fiorentina e tra i migliori in Europa

Come riporta Cronache di Spogliatoio, c'è una statistica che certifica a pieno la stagione straordinaria di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina è infatti il quarto attaccante più prolifico in Europa da inizio ottobre con 8 gol segnati in 7 partite. Davanti a lui ci sono solo Robert Lewandowski che ha segnato 13 gol in 9 partite con il Barcellona, Harry Kane che ha realizzato 10 gol in 10 partite con il Bayern Monaco e Vinicius Junior con i suoi 9 gol in 8 partite nel Real Madrid.

FREY PARLA DEL MOMENTO DELLA FIORENTINA E DI DE GEA

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