Frey: "All'inizio ero scettico su De Gea ma non è una sorpresa. Le sue parate ricordano le mie"

Quando è stato annunciato ero un po' scettico ma perchè forse aveva bisogno di un po' di tempo per tornare in forma

Sebastien Frey è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare in anteprima del suo libro, che verrà presentato domani sera a Palazzo Vecchio, ma l'ex portiere della Fiorentina si è soffermato anche sulla stagione strepitosa degli uomini di Palladino fino ad ora. Ecco le sue dichiarazioni:

"Sono contento per Palladino dopo le critiche delle prime giornate. E' stato umile continuando a lavorare. C'è un'impronta e mi piace vedere giocare la Fiorentina, dopo anni vedo un prodotto molto bello. Faccio i complimenti a tutti.

Kean? Moise Kean si è ritrovato e probabilmente ha trovato la sua dimensione. In questo momento tutta la Fiorentina ha la fiducia della piazza. Stiamo riscoprendo un ragazzo che sta facendo cose straordinarie.

Su De Gea? De Gea non è una sorpresa, l'ho sempre seguito ed un po' mi ricorda le parate esplosive che facevo io come per esempio una su Ibrahimovic proprio come modo di rialzarsi da terra. E' una dote che uno ha a prescindere dal lavoro che fa, lui ha sempre avuto la nomea di avere fama internazionale. Quando è stato annunciato ero un po' scettico ma perchè forse aveva bisogno di un po' di tempo per tornare in forma. Quando vedo un collega che fa bene sono felice ma quando vedo un collega che fa bene nella mia Fiorentina sono ancora più felice.

Il momento della Fiorentina? Ora che sono tornato in città respiro un bel clima a Firenze. Quello che dico ai tifosi è che la stagione è ancora lunga ma la Fiorentina secondo me sarà protagonista. Ci sono due squadre entusiasmanti che sono la Fiorentina e la Lazio per modo di giocare e ambiente non facile. Queste due squadre possono dare fastidio alle grandi."

PALLADINO HA VOLUTO FORTEMENTE RICHARDSON A FIRENZE: IL RETROSCENA

https://www.labaroviola.com/il-retroscena-dal-marocco-sullarrivo-di-richardson-lo-voleva-il-tottenham-ma-palladino-lha-convinto/278231/